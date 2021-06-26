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Останки неизвестного ранее вида людей обнаружили в Израиле

Татьяна Плотникова

В мире
Останки неизвестного ранее вида людей обнаружили в Израиле
Фото: pixabay.com 

Ученые обнаружили в ходе раскопок в центральной части Израиля окаменелые кости, предположительно, принадлежавшие некой группе древних людей, ранее неизвестных науке.

Изыскания проводились на стоянке Нешер Рамла — это археологический памятник эпохи среднего палеолита неподалеку от Тель-Авива. Анализ найденных останков показал, что они комбинируют в себе черты, присущие неандертальцам и другим ранним видам людей.

Археологи полагают, что Homo Nesher Ramla, как предварительно назвали древних обладателей найденных костей, жили около 140–120 тысяч лет назад. При этом первые неандертальцы появились в Леванте около 400 тысяч лет назад, а предки современных людей — около 180 тысяч лет назад.

Ученые допустили, что их находка подтверждает существование местной левантийской популяции людей в конце среднего плейстоцена, пишет The Guardian.

Ранее сообщалось, что люди в железном веке (с IX–VII века до нашей эры до I века нашей эры) могли хранить вещи, утратившие утилитарные функции, из сентиментальных соображений.

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