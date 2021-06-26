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Психиатр Котова назвала способ избежать стресса в пробках

Татьяна Плотникова

Общество
Психиатр Котова назвала способ избежать стресса в пробках
Фото: Pixabay

Длительное пребывание в автомобильных пробках отрицательно влияет на настроение большинства людей, а некоторых повергает в стресс и депрессию. Психиатр и вице-президент международного общества «Стресс под контролем» Ольга Котова рассказала, как сохранить позитивный настрой в дорожных заторах.

Эксперт отметила, что в пробке у людей повышается тревожность, если это происходит на регулярной основе, возрастает риск развития психических и физических расстройств. Апофеозом может стать паническая атака с сильным сердцебиением, повышенным давлением и ощущением «то в жар, то в холод».

Психиатр предложила подготовиться к возможному стрессу заблаговременно, поскольку когда настраиваешься на плохое заранее, меньше шансов, что это произойдет в действительности. После специально заданного себе эмоционального напряжения не останется сил на резкую реакцию в реальной жизни.

В пробке при появлении нервозности можно прибегнуть к методу «пяти красных предметов», который предполагает поиск вокруг себя вещей, схожих по цвету, форме или материалу. Это отвлекает от ситуации и помогает расслабиться, рассказала Котова в интервью радио Sputnik.

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