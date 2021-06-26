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ВМФ России проведет учения с ракетными пусками возле британских судов

Татьяна Плотникова

Политика
ВМФ России проведет учения с ракетными пусками возле британских судов
Фото: mil.ru / Минобороны России

Корабли постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море проведут учения недалеко от британской авианосной ударной группировки. Об этом свидетельствуют данные международной системы уведомлений для авиационного персонала (NOtice To AirMen, NOTAM).

Предполагается, что российские учения — маневры с ракетными стрельбами — будут проведены в субботу, 26 июня. В связи с этим в Средиземном море закрыта зона к югу от Кипра. Там же располагается британская группа судов.

Флагман кораблей Великобритании, авианосец Queen Elizabeth, будет находиться всего в 30 километрах от российских кораблей, следует из данных NOTAM, которые приводит РИА Новости.

Ранее «ВМ» рассказывала об инциденте с другим британским судном. Эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, на три километра войдя в территориальные воды РФ и не реагируя на предупреждения военных. Пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по британскому судну, затем самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море, вошел в коридор разделения движения и покинул его, а выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.

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