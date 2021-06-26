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Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 июня

Татьяна Плотникова

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 июня
Фото: Вечерняя Москва

В субботу, 26 июня, столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидаются переменная облачность и локальные ливни, не исключена гроза.

Температура воздуха в Москве составит 35–37 градусов, в Московской области — от 32 до 37 градусов. Это выше климатической нормы на десять–одиннадцать градусов.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Влажность воздуха составит 30 процентов. При этом ожидается дефицит кислорода в приземных слоях атмосферы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова предупредила, что в столичном регионе в выходные 26 и 27 июня пройдут локальные ливни с грозой, но жаркая погода сохранится.

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