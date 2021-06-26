Уголовное дело возбудили после ДТП с тремя погибшими на МКАД

Фото: СК РФ

Россия, Москва, МКАД, 40-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП на Московской кольцевой автодороге (МКАД), где погибли три человека: водитель такси, женщина и 13-летняя девочка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова в субботу, 26 июня.

— Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — сказала Иванова.

Следователи осмотрели место аварии, допросили очевидцев случившегося, будет назначена автотехническая судебная экспертиза.

В субботу, 26 июня, на 40-м километре МКАД произошла авария. Машина такси, двигаясь на скорости около 100 километров в час, врезалась в автомобиль дорожной службы. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры — женщина и 13-летняя девочка — погибли. Ребенок на заднем сиденье не был пристегнут. Водитель служебного автомобиля в результате аварии получил ушиб головы.