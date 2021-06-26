Диетолог рассказала, как приготовить полезную и безопасную окрошку

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Популярная у россиян летом окрошка может быть совершенно не вредной для организма, если ее правильно приготовить. Об этом в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» сказала диетолог Наталья Лесникова.

Среди наших сограждан, как известно, большой популярностью пользуется именно советская окрошка. А в ней как правило, квас, картофель, вареная колбаса и ветчина. Это было связано с доступностью и дешевизной данных продуктов в те далекие времена.

— Так как ингредиенты у нас преимущественно овощи, безусловно, этот продукт можно назвать полезным, но у каждого блюда есть свои противопоказания. Во-первых, картофель имеет высокий гликемический индекс, поэтому людям с диабетом я бы советовала сокращать картофель в рационе. Квас противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, людям с язвой, повышенной кислотностью. Квас ведет к отекам. Да и колбасу я бы не рекомендовала. Ее бы заменила куриной грудкой отварной — порезали и добавили в блюдо, — отметила диетолог.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

По ее словам, в окрошку желательно делать с мясом, огурцами, зеленью, зеленым, редисом и на кефире. А еще допустимо на воде и сметане. Во втором случае, будет низкий процент жирности. Желательно в нее не добавлять квас, маринованные ингредиенты. И если в летнее время человек не хочет получить отеков, то это будет полезное блюдо, заключила Наталья Лесникова.