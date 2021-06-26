Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах

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Москвичи стали больше пользоваться банковскими картами и меньше снимать наличных денег в банкоматах. Об этом в субботу, 26 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Интерес потребителей к наличным деньгам сокращается на протяжении последних нескольких лет. Если за 2016 год в Москве было совершено около 433 миллионов операций по снятию наличных в банкоматах, то в 2019-м эта цифра снизилась на 19 процентов — до 349 миллионов операций, а в 2020 году на фоне пандемии этот показатель упал еще на 22,6 процента — до 270 миллионов, — рассказал заммэра.

По его словам, только за прошлый год количество покупок посредством банковских карт увеличилось на 11,9 процента, а количество транзакций — на 11,5 процента.

С 2016 года москвичи стали меньше снимать наличных денег — на 38 процентов. Помимо этого, растет число выданных банковских карт.

— Только за 2020 год общая эмиссия карт для физических лиц в столице выросла на 4,3 процента. Это во многом связано с тем, что в городе оплату практически любых товаров и услуг, будь то проезд в автобусе или покупка повседневных товаров, можно осуществить при помощи платежной карты, — отметил министр правительства Москвы и руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Также растет и заинтересованность москвичей в банковских услугах. По сравнению с 2020 годом выросли объемы кредитования физических и юридических лиц. В период с января по апрель 2021 года они увеличились соответственно на 45,7 процента и 18,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вырос и объем депозитов — на 1 мая 2021 года на 11,7 процента.