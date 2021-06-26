Психолог поделилась простыми советами, как дожить до отпуска

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Чтобы с легкостью закрыть всю необходимую работу перед отпуском, а также спокойно доработать последние дни, стоит составить себе четкое расписание. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Надежда Акимова.

— Лучшим помощником вам станет четкое расписание, а в конце выполненной работы, как вознаграждение — ваш долгожданный отпуск. Определите, сколько дней вам до него осталось. Выпишите отдельно, что еще по работе вы можете сделать. И распишите все по дням недели и по пунктам, как будете проводить рабочие дни и выходные. Включите в расписание проекты и подготовку к предстоящему отдыху. Обратите внимание: не следует выполнять дела, связанные с отпуском, во время, выделенное для работы и наоборот, — отметила психолог.

По словам Акимовой, выполняя эти несложные правила, россиянам удастся комфортно подготовиться к отпуску. Еще одна рекомендация от эксперта — правильный настрой. По мнению собеседницы «ВМ», нужно с благодарностью отнестись к своей работе и с позитивным настроением уходить в заслуженный отпуск.