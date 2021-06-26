Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог поделилась простыми советами, как дожить до отпуска

Юлия Евграфова

Общество
Психолог поделилась простыми советами, как дожить до отпуска
Фото: Pixabay

Чтобы с легкостью закрыть всю необходимую работу перед отпуском, а также спокойно доработать последние дни, стоит составить себе четкое расписание. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Надежда Акимова.

— Лучшим помощником вам станет четкое расписание, а в конце выполненной работы, как вознаграждение — ваш долгожданный отпуск. Определите, сколько дней вам до него осталось. Выпишите отдельно, что еще по работе вы можете сделать. И распишите все по дням недели и по пунктам, как будете проводить рабочие дни и выходные. Включите в расписание проекты и подготовку к предстоящему отдыху. Обратите внимание: не следует выполнять дела, связанные с отпуском, во время, выделенное для работы и наоборот, — отметила психолог.

По словам Акимовой, выполняя эти несложные правила, россиянам удастся комфортно подготовиться к отпуску. Еще одна рекомендация от эксперта — правильный настрой. По мнению собеседницы «ВМ», нужно с благодарностью отнестись к своей работе и с позитивным настроением уходить в заслуженный отпуск.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»период отпусковРабота
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте