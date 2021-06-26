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Появилось видео с места стрельбы в Ивановской области, где погиб человек

Михаил Алимов

Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в Ивановской области, где погиб человек
Фото: СК РФ по Ивановской области

СК опубликовал кадры из города Кохмы Ивановской области, где произошел конфликт со стрельбой, в результате которого погиб один человек и двое пострадали.

На записях видны сотрудники подразделений и окрестности дома, возле которого произошло преступление.

Видео: Следственный комитет

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 июня между 30-летним мужчиной, находившимся в кругу знакомых, и неизвестной группой лиц произошла ссора возле частного дома на улице Лермонтова. Неизвестные выстрелили мужчине в грудь и живот, после чего он скончался на месте. Двух знакомых покойного злоумышленники сильно избили, используя в том числе оружие в качестве подручных предметов. Впоследствии пострадавших госпитализировали. Злоумышленники скрылись.

В СК сообщили, что одного подозреваемого в стрельбе удалось задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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