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Сергей Собянин объяснил введение QR-кодов в Москве

Михаил Алимов

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Сергей Собянин объяснил введение QR-кодов в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Решение ввести QR-коды было принято исходя из того, что многие мошенники могут воспользоваться бумажным вариантом сертификата вакцинации от коронавируса. Об этом в субботу, 26 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

— Если вы пошли в ресторан или в кафе, то, наверное, у вас все-таки есть телефон. У 99 процентов граждан точно есть, у некоторых москвичей даже не один. Почему не бумажный (сертификат о вакцинации — прим. «ВМ»)? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. И нигде в мире по бумажным не работают, — рассказал глава города.

Если необходим именно бумажный сертификат о прививке, отметил он, можно взять его в поликлинике. Но электронный способ, по словам мэра, самый простой и надежный.

Кроме того, Сергей Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе в Москве людям с отрицательным ПЦР-тестом — лучше сделать прививку.

Ранее мэр Москвы заявлял, что столица еще раз переживает пандемию. Способы остановить распространение вируса, по мнению Сергея Собянина, — масштабная и быстрая вакцинация или локдаун.

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