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Прокуратура начала проверку по факту гибели мальчика в пруду на территории ТиНАО

Полина Долганова

Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели мальчика в пруду на территории ТиНАО
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское Карта всех событий

Столичная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом с несовершеннолетним на водном объекте в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила представитель городской прокуратуры Людмила Нефедова.

Трагедия произошла в субботу, 26 июня, по адресу поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское. По предварительной информации, подросток в возрасте 17 лет прыгнул в пруд и не смог вынырнуть. В результате случившегося мальчик утонул.

Проверка поручена прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований безопасности на водных объектах. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

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