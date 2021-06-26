МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в воскресенье

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 33 градусов в воскресенье, 27 июня. Об этом в субботу, 26 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

Период предупреждения будет действовать с 10:00 до 20:00.

— В Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 31–33 градуса тепла, — говорится в сообщении МЧС.

Министерство также рекомендовало горожанам избегать длительного пребывания на солнце, надевать светлую одежду из натуральных тканей и носить головные уборы. Кроме того, важно пить много воды и не оставлять детей без присмотра рядом со столичными водоемами, пишет агентство городских новостей «Москва».