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Около 19 миллиметров осадков выпало в Ялте за полтора часа

Полина Долганова

Общество
Около 19 миллиметров осадков выпало в Ялте за полтора часа
Фото: Pixabay

В Ялте выпало 19 миллиметров осадков за полтора часа в субботу, 26 июня, при этом дождь нельзя назвать затяжным. Об этом рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

— Выпало 19 миллиметров. Продолжаться долго не будет и после 16:30 закончится. Не стоит переживать, потопа не будет, — сказала специалист.

По ее словам, такой дождь не способен нанести ущерба населению. Опасность может представлять только ливень, который приводит к осадкам свыше 30 миллиметров, передает радио Sputnik.

Напомним, 17 июня в Крыму объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь в регионе выпало почти две месячные нормы осадков. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны страны Сергею Шойгу задействовать необходимые силы для ликвидации последствий наводнений в Крыму.

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