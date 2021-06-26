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В народном календаре 27 июня известен как Елисей Гречкосей, Елесеев день, Елесей — по колено в овсе. Православная церковь в этот день вспоминает двух святых с именем Елисей: пророка Елисея, жившего в IX веке до нашей эры, и Елисея Сумского.

В этот день приметами запрещается долго лежать в постели и бездельничать. В народе было принято считать, что лентяи и бездельники в скором времени могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Так, 27 июня нужно работать или активно заниматься хозяйственными делами по дому.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 27 июня, чтобы избежать тяжелой болезни

Приметы погоды 27 июня гласят, если петух потрясет головой, погода непременно испортится. Если в небе пролетает коршун, это свидетельствует о том, что день будет ясный. Прыгающие лягушки намекают на дождь, а если сова откладывает яйца — ливень начнется в ближайшее время.

27 июня отмечается День молодежи в России. История праздника начинается со времен существования Советского Союза. До 1993 года праздник назывался Днем советской молодежи и отмечался в последнее воскресенье месяца начиная с 1958 года. После распада СССР первый президент РФ перенес празднование Дня молодежи на 27 июня.

Также в этот день можно отметить всемирный праздник рыболовства. Он ежегодно отмечается в России с 1985 года. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, которая состоялась в июле 1984 года в столице Италии.

В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле и различные обучающие семинары.

В этот день 116 лет назад, в 1905 году, на броненосце «Потемкин» началось первое массовое революционное восстание российских вооруженных сил. В это время корабль стоял недалеко от Одессы, где происходила общая стачка рабочих. Чтобы подавить бунт, император Николай II направил против «Потемкина» эскадру других черноморских военных судов, но те отказались стрелять.

27 июня 1910 года, то есть 111 лет назад, III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. В конце XIX века русская деревня была на грани разорения. Во многих аграрных регионах страны бушевал голод. Чтобы предотвратить катастрофу, правительство страны разработало варианты аграрного развития страны, итогом которой стала реформа крестьянского надельного землевладения.

В этот день родились: продюсер Виктор Дробыш, певица Алсу, поп-дива Ирина Тонева, теннисистка Светлана Кузнецова и актер Борис Хмельницкий.



Именины отмечают: Павел, Иосиф, Николай, Владимир, Александр, Георгий.