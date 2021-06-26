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Вооруженный водитель, выдававший себя за полицейского, задержан в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Вооруженный водитель, выдававший себя за полицейского, задержан в Москве
Фото: sudak.rk.gov.ru
кутузовский проспектКарта всех событий

Сотрудники Госавтоинспекции задержали на Кутузовском проспекте водителя, выдававшего себя за полицейского. Об этом в субботу, 26 июня, сообщается на сайте МВД-медиа.

Задержание произошло в тот момент, когда подозреваемый ехал по разделительной полосе в сторону области с превышением скорости. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал.

— В результате слаженных и профессиональных действий сотрудников полиции автомобиль был остановлен, — говорится в сообщении.

Из багажника злоумышленника были изъят пистолет, автомат и патроны. Полицейские также обнаружили у водители удостоверение одной из правоохранительных структур. Внешне документ напоминал подделку.

Молодой человек в возрасте 19 лет был доставлен в отделение полиции. Его вещи были направлены специалистам на исследование.

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