Вооруженный водитель, выдававший себя за полицейского, задержан в Москве
Сотрудники Госавтоинспекции задержали на Кутузовском проспекте водителя, выдававшего себя за полицейского. Об этом в субботу, 26 июня, сообщается на сайте МВД-медиа.
Задержание произошло в тот момент, когда подозреваемый ехал по разделительной полосе в сторону области с превышением скорости. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал.
— В результате слаженных и профессиональных действий сотрудников полиции автомобиль был остановлен, — говорится в сообщении.
Из багажника злоумышленника были изъят пистолет, автомат и патроны. Полицейские также обнаружили у водители удостоверение одной из правоохранительных структур. Внешне документ напоминал подделку.
Молодой человек в возрасте 19 лет был доставлен в отделение полиции. Его вещи были направлены специалистам на исследование.