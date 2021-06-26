Более 32 тысяч кубометров мусора собрали в Подмосковье в рамках проекта «Мегабак»

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Свыше 32 тысяч кубометров отходов было собрано в Подмосковье в рамках проекта «Мегабак» с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, большинство жителей региона привозят на мусорные площадки старые предметы интерьера, древесину и оконные рамы. Подобные вещи составляют около 60 процентов от общего объема крупногабаритных отходов. На втором месте в топе наиболее часто встречающихся предметов мусора расположились автомобильные шины (20 процентов) и текстиль (10 процентов).

Для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона и стекла на территории подмосковных площадок проекта установлены специальные контейнеры. По мере накопления мусора диспетчер площадки сообщает компаниям-переработчикам о необходимости забрать отходы.

Основная задача проекта «Мегабак» — избавиться от навалов крупногабаритных отходов, и направить их напрямую на вторичную переработку. Проект был запущен в конце 2019 года, пишет РИАМО.