Поезд Москва — Сухум врезался в трактор в Гагре

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Скорый поезд, следовавший из Москвы в Сухум, столкнулся с трактором в Гагре в субботу, 26 июня. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

На момент столкновения трактор вел ремонтные работы на железной дороге.

В результате случившегося никто не пострадал. Из-за столкновения поезд не сошел с рельс, а лишь получил некоторые повреждения.

— Спасатели МЧС Абхазии несут непрерывное дежурство в районе остановки поезда, организована подвозка питьевой воды, — говорится в сообщении.

Движение поезда остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера, пишет РИА Новости.