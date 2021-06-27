«Сама в шляпе»: Валерию упрекнули в невнимательности к маленькой внучке

Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия, которая полгода назад стала бабушкой, с удовольствием проводит время с маленькой внучкой, в том числе на прогулках.

Напомним, 1 января 2021 года у сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы родилась дочь. Девочку назвали Селин. Звездная бабушка призналась, что проводит много времени с малышкой, и рассказала, на кого она похожа.

В своем Instagram звезда рассказала, что в такую жаркую погоду для прогулок подходит только парк. Туда певица и направилась с сыном Арсением и внучкой Селин.

Валерия отметила, что малышка активно знакомится с окружающим миром и «разговаривает», причем члены семьи уже научились понимать звуки, которые издает девочка.

Подписчики в комментариях расхвалили молодую подтянутую бабушку и малышку. Однако нашелся повод для критики: некоторые интернет-пользователи обратили внимание на то, что ребенок без головного убора, хотя сама Валерия надела шляпку. В ответ артистка указала, что девочка не находится под лучами солнца (ребенка защищает колпак коляски).

На следующий вопрос о ребенке с непокрытой головой Валерия отшутилась, переспросив, не Арсения ли имеют в виду.

Пользователь psihologinay поинтересовалась, не сложно ли организовывать прогулки при такой известности и популярности. Валерия в ответ рассказала о милой встрече на прогулке: к певице подошел ребенок, подарил ей букетик полевых цветов и попросил разрешения сфотографироваться.