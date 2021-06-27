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Священник рассказал, как соблюдать Петров пост при вакцинации от COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество
Священник рассказал, как соблюдать Петров пост при вакцинации от COVID-19
Фото: pixabay.com

Вакцинация от коронавирусной инфекции не является основанием для послаблений при соблюдении Петрова поста. Об этом рассказал председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Петров пост начнется у православных христиан в понедельник, 28 июня, и продлится до 11 июля. Этот пост является наиболее мягким из многодневных, поскольку благословляется употребление рыбы во все дни, помимо среды и пятницы.

Как отметил протоиерей Максим Козлов, послабления постящимся допускаются при болезни, но прививка — не заболевание.

Священник указал, что при вакцинации от коронавируса медики не предписывают какую-либо диету, однако рекомендуют воздерживаться от спиртных напитков в течение нескольких дней после прививки. Представитель РПЦ поприветствовал это указание и призвал следовать ему даже в те дни, когда постный устав допускает употребление алкоголя.

Послабления в Петров пост не предусматриваются, в том числе по причине аномальной жары, предупредил протоиерей Максим Козлов. Чтобы легче перенести пост в эти дни, он порекомендовал пить больше воды, меньше солить, меньше употреблять алкоголь.

С точки зрения нагрузки на организм постное меню в жару является даже предпочтительным, так как легкая растительная пища легче, а жирное мясо может вызвать «телесное недомогание» в такую погоду, рассказал священник РИА Новости.

Ранее священник рассказал, что делать, если не получается соблюдать Петров пост.

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