Доктор Мясников назвал симптом недостатка витамина D в организме

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Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о симптоме, проявляющемся при дефиците витамина D в организме.

По словам врача, им являются боли в мышцах и спине. Из-за недостатка витамина любой человек будет испытывать мышечно-скелетные боли. Поэтому, считает эксперт, при отсутствии таких болезней, как грыжа, фибромиалгия и полимиалгия, обязательно стоит пройти проверку на уровень витамина D в крови, если болит спина.

При недостатке полностью восстановить его только солнечными лучами не получится, уверен Мясников.

— На самом деле витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе, — отмечает он.

Чтобы получить необходимое количество витамина D, необходимо ежедневно гулять на открытом воздухе не менее получаса. В зимнее время стоит чуть увеличить время прогулки, передает Nation News.

Ранее специалисты рассказали, как дефицит витамина D влияет на психику. Также они поделились советами, как восстановить количество витамина в организме.