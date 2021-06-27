Перспективные профессии и творчество: какие образовательные программы предлагает Москва для молодежи

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские власти формируют для молодых людей среду непрерывного развития, которая объединяет систему профориентации, начальное творческое и профессиональное образование, а также программы по предпринимательству и перспективным специальностям. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— Большое значение имеет позитивное и современное мышление, открытость миру, непрерывное движение вперед. Даже самые прорывные технологии — в конце концов, результат труда талантливых людей. Главный источник развития города — именно люди, — заявила заммэра.

По ее словам, Москва заботится о трудоустройстве молодежи. Так, в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ работает Центр развития карьеры. Кроме того, с 2017 года столичные власти проводят добровольный квалификационный экзамен. Он позволяет начинающим специалистам проверить свои знания и успешно трудоустроиться.

По инициативе молодого поколения в столице также создана онлайн-платформа «ВРаботе». К ней подключились более 200 партнерских компаний, а количество добавленных резюме превышает три тысячи.

В Москве насчитывается 140 детских школ искусств. Это самая большая сеть дополнительного творческого образования в мире. Правительство Москвы позволяет молодежи обучаться моделированию, авиаконструированию и информационным технологиям в детских технопарках. Таких заведений в городе уже 18.

Помимо этого, власти активно оказывают помощь стартапам: проводят технологические состязания, организуют акселерационные программы и инициируют новые тренинги.

Свыше 1,5 тысячи некоммерческих организаций работают в сфере молодежной политики. В прошлом году 43 таких НКО получили гранты мэра Москвы в номинации «Молодежь Москвы».

Развивающийся проект «Московский диалог» объединяет молодежь в общество единомышленников, где каждый может развить свои практические навыки.

— Мы проводим встречи в формате диалога на равных с известными людьми — специалистами в своих областях, — рассказала руководитель проекта Евгения Шавкун.

Она подытожила, что в «диалоге» принимают участие 10 тысяч студентов из 30 высших учебных заведений столицы.