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За сутки в России выявили 20 538 новых случаев COVID-19

Михаил Алимов

Общество
За сутки в России выявили 20 538 новых случаев COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В России за последние сутки выявлено 20 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве их количество составило 6723. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

— За последние сутки в России выявлено 20 538 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,4 процента не имели клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении.

За сутки в России выявили 20 538 новых случаев COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

Вылечились за сутки 12 728 человек, умерли от коронавируса и его последствий 599 пациентов.

Больше всего случаев заражения инфекцией выявили в столице, Московской области и Санкт-Петербурге. Меньше всего случаев за сутки зарегистрировали в Ненецком автономном округе — 5 и в Чукотском автономном округе — 3.

За сутки в России выявили 20 538 новых случаев COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего в стране за все время пандемии выявили 5 451 291 случай коронавируса в 85 регионах. Всего скончались от инфекции 133 282 человека, вылечились 4 956 714 пациентов.

В субботу, 26 июня, стало известно, что первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот.

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