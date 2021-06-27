Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Триста тысяч человек планируют газифицировать в Подмосковье за два года

Михаил Алимов

Общество
Триста тысяч человек планируют газифицировать в Подмосковье за два года
Фото: Pixabay

В Московской области провести газ планируется в дома трехсот тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В регионе стартовал президентский проект «Социальная газификация». Жителям Подмосковья не придется платить за подведение трубы к участку, если дом зарегистрирован, а газ уже заведен в населенный пункт.

Получить консультацию и оформить заявку можно в офисах социальной газификации.

— Такие офисы позволяют человеку максимальное количество услуг получить в одном месте. Триста тысяч человек мы должны газифицировать меньше, чем за два года, — сказал Воробьев.

Он добавил, что в офисах граждане смогут зарегистрировать дом, а также пройти вакцинацию от коронавируса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Читайте также:
Андрей ВоробьевгазПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте