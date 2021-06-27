Триста тысяч человек планируют газифицировать в Подмосковье за два года

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В Московской области провести газ планируется в дома трехсот тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В регионе стартовал президентский проект «Социальная газификация». Жителям Подмосковья не придется платить за подведение трубы к участку, если дом зарегистрирован, а газ уже заведен в населенный пункт.

Получить консультацию и оформить заявку можно в офисах социальной газификации.

— Такие офисы позволяют человеку максимальное количество услуг получить в одном месте. Триста тысяч человек мы должны газифицировать меньше, чем за два года, — сказал Воробьев.

Он добавил, что в офисах граждане смогут зарегистрировать дом, а также пройти вакцинацию от коронавируса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».