Способ получения пенсий и социальных выплат изменится в России с 1 июля

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С 1 июля ежемесячные платежи в виде пенсий и социальных выплат становятся возможны только на банковскую карту «Мир». Для тех, у кого ее нет и кто не планирует ее заводить, остается возможность получить деньги наличными или на банковский счет, который не привязан к карте.

Это коснется граждан, которые получают выплаты на карты международных платежных систем, и не распространится на проживающих за территорией России или получающих деньги на счет по вкладу (сберкнижку).

Изначальный перевод социальных выплат на отечественную платежную систему был запланирован на июль 2020 года, но его несколько раз переносили. Новой датой стало 1 июля 2021 года.

Дату переносили из-за рисков распространения коронавирусной инфекции, сейчас для этого нет оснований. Так считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея, отмечает РИА Новости.