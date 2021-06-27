Автоэксперт дал совет, как защитить машину от угона

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Чаще всего с начала года в столице угоняли автомобили «Хендэ», ВАЗ, КИА. Эти три самые похищаемые марки машин занимают лидирующие позиции уже второй год. Для того чтобы защитить свое имущество от кражи, не нужно пользоваться стандартной противоугонной системой. Предпочтение стоит отдать механической или автономной. Такое мнение в разговоре с «ВМ» высказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Как рассказали «ВМ» в столичном главке МВД, с 1 января по 24 декабря 2020 года подразделениями полиции было объявлено в федеральный розыск 1640 автомобилей. Наиболее угоняемыми стали машины марок КИА, «Хендэ», ВАЗ, «Мерседес», «Тойота», «Форд». А с 1 января по 31 мая текущего года в розыск объявлено 496 похищенных транспортных средств. Предпочтения автоугонщиков в этом году по сравнению с прошлым практически не изменились — воровали машины марок «Хендэ», ВАЗ, КИА, «Тойота», «Мицубиси», «Мерседес».

— Обезопасить себя довольно просто. Не нужно слепо доверять тому иммобилайзеру, который находится в машине, стандартной противоугонной системе. А ставить действительно нормальную автономную, механическую противоугонную систему, — сказал эксперт.

Он отметил, что суть механической системы заключается в блокировке поворотом ключа тормозного контура. Автомобиль нельзя поставить на передачу, когда контур и стартер заблокированы. Чтобы угнать машину с такой системой, нужно перерезать тормозной контур и провести другие манипуляции с ней.

— Соответственно, автомобиль останется без тормозов. Должен каким-то образом подключиться стартер, чтобы запустить силовой агрегат, — рассказал Славнов.

Существуют и автономные сигнализации или, как их еще называют, «пищалки». Сейчас на рынке таких систем много. Они позволяют отследить местоположение автомобиля с помощью телефона, завести его или закрыть через приложение. Угнать машину с такой системой довольно сложно.

— Можно дистанционно заблокировать двигатель, отследить, где угонщики едут. Если вы думаете, что ваша машина находится в зоне риска, тогда пользуйтесь не только механической, но и автономной противоугонной системой, — заключил собеседник издания.