Стилисты рассказали, как правильно выбрать купальник по фигуре

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При выборе купальника самое главное, чтобы он подходил женщине по фасону и хорошо сидел. Если женщина не успела подготовить тело к летнему отдыху, скрыть недостатки фигуры поможет одежда с высокой посадкой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали имиджмейкеры.

По словам звездного стилиста Лины Дембиковой, если с моделями платьев, шорт или брюк можно покреативить, то с главной пляжной одеждой этого делать не стоит.

— Самое главное — посадка. Фасон нужно выбирать не исходя из того, что в моде, а из того, что подходит. Если говорим про тренды, то в моде сложные купальники, не базовые, — отметила собеседница издания.

Эксперт добавила, что актуальны купальники с ремешками, модели с пересекающимися деталями на талии. Кроме того, не стоит приобретать костюм с эффектом пуш-ап.

— Он немоден. Носим, наоборот, все без поролона. Все, максимально естественно поддерживающее грудь. Стараемся не гипертрофировать свои объемы. Это глобальная тенденция, которая давно присутствует: к комфорту, — сказала Дембикова.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что по-прежнему остаются в тренде слитные купальники. Кроме того, популярны костюмы с вырезами на боках, полосками и вставками.

В свою очередь стилист-имиджмейкер Анастасия Стар рассказала, что это лето радует многообразием выбора купальников — от самых минималистичных базовых до экстравагантных. Однако многие девушки переживают, что не успели подготовить фигуру к летнему сезону. Но им не стоит волноваться, ведь с помощью купального костюма ее можно скорректировать.