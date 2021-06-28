Вирусолог назвал причину нового всплеска коронавирусной инфекции

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Заболевшие COVID-19 люди в последнее время стали выделять больше частиц коронавируса. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

По его словам, Москва сейчас находится в крайне тяжелой эпидемиологической ситуации. Число заболевших приближается к максимуму второй зимней волны. Так, по мнению специалиста, доза выделяемого инфицированными людьми вируса способна «прошибить» уже образовавшейся у части населения иммунитет.

Нетесов добавил, что попавший в Россию «индийский» штамм вируса является более заразным. Если заболевший первоначальным вариантом COVID-19 был способен заразить двух-трех человек, то с новым штаммом в организме инфицированный представляет угрозу сразу для пяти-шести людей.

Специалист уточнил, что причиной нового всплеска коронавируса может также быть пренебрежительное отношение общества к средствам индивидуальной защиты и низкий уровень вакцинации населения.

— Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический, — подытожил эксперт в разговоре с Лента.ру.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что за сутки в России выявили 20 538 новых случаев COVID-19.