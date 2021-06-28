Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа назвал пять самых жестоких знаков зодиака

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, каких представителей зодиакального круга лучше не злить. По словам эксперта, некоторые из них в гневе могут стать по-настоящему жестокими.

Пятое место в рейтинге занимают Девы. Людей, рожденных под этим знаком, трудно вывести из себя. Они не мстят обидчикам, даже когда эмоции накалены до предела. Однако Девы могут проявить настоящую жестокость, если оппонент затронет самое сокровенное и дорогое.

На четвертую строчку эксперт поставил Водолеев. По его словам, представители этого знака до последнего стараются разрешить конфликт мирным путем, но готовы отвечать жестокостью на жестокость.

Третье место по праву остается за Стрельцами. Они способы ранить обидчика словом до глубины души. Причем человек может еще очень долго «отходить» от бурной словесной триады Стрельцов.

На второй строчке разместились горделивые Львы. По словам экстрасенса, они способны жестко и без сожалений разорвать отношения с обидчиком. Причем своему решению они не изменят ни при каких обстоятельствах.

Возглавили рейтинг Скорпионы, которые любят наказывать оппонентов.

— Наказание со стороны Скорпиона может выразиться по-разному. Но одно из самых сильных — это молчание и игнорирование, — подчеркнул экстрасенс.

Причем хладнокровие Скорпиона в такие моменты способно по-настоящему удивить, сообщает StarHit.