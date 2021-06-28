Названы самые частые запросы москвичей по записям с камер видеонаблюдения

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Москвичи чаще всего запрашивают архив с городских камер видеонаблюдения при порче имущества, а также для разбирательства в драках и причинах аварий. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы на соответствующий запрос.

— Жители столицы чаще всего резервируют архив с камер при порче имущества. Например, если им поцарапали машину, проткнули колесо, сломали велосипед или раскурочили качели на детской площадке. Также часто запрашивают видео, чтобы разобраться в причинах дорожно-транспортных происшествий, обстоятельствах краж, драк и хулиганства, — говорится в ответе на соответствующий запрос «ВМ».

Так, в прошлом году москвичи просили зарезервировать записи 25 тысяч раз. Только за первое полугодие поступило более 11,5 тысячи заявок. С начала этого года обращений поступило уже более 14,5 тысячи.