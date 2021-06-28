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Стилисты назвали самые модные цвета для купальников в этом сезоне

Марина Найденкова

Общество
Стилисты назвали самые модные цвета для купальников в этом сезоне
Фото: pixabay.com

Выбирать цвет купальника каждая девушка должна индивидуально, исходя из своей внешности. Однако в моде насыщенные и благородные оттенки. Например, мятные, оранжевые, малиновые и солнечно-желтые. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали имиджмейкеры.

Как поделилась звездный стилист Лина Дембикова, в этом году в тренде такие цвета, как зеленый, фуксия, оранжевый и желтый.

— Они не прямые, а глубокие и насыщенные. Зеленый — травянистый, фуксия — благородный, оранжевый — плотный апельсиновый, а желтый — цвета яичного желтка, — сказала она.

В свою очередь стилист-имиджмейкер Анастасия Стар обратила внимание на то, что цветовые решения в пляжной моде поддерживают общую стилистическую тенденцию, поэтому в моде такие цвета, как фиалковый, аметистовый, золотисто-оранжевый, малиновый, нежный голубой, мятный, солнечно-желтый. Многие из них отлично сочетаются между собой.

— Главное правило в сочетании цветов — выбирайте оттенки одной насыщенности. Например, пастельные оттенки вместе, припыленные оттенки отдельно, — отметила собеседница издания.

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