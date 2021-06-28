Тимофей Баженов поддержал запуск программы студенческого туризма в России

Фото: Максим Манюров

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил запустить программу студенческого туризма. 15 июля она стартует в пилотном режиме. Журналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов отметил, что она поможет вернуть общение из соцсетей в реальность.

— Нужно налаживать горизонтальные связи между студентами, минуя преподавателей, чтобы ребята общались, знакомились, дружили. Это стало особенно актуальным сейчас, потому что почти два года мы лишены здорового общения. Не только дружба, но и обычное общение перешли в виртуальную реальность. Решение президента пришлось как нельзя кстати. Программа поможет молодежи наладить новые связи, найти новых друзей и, возможно, встретить единомышленников, с которыми можно будет развивать совместные новые проекты. Студенческий туризм вернет живое общение из соцсетей в реальный мир, — уверен Баженов.

Новая программа предполагает, что студенты будут ездить на практику в другие университеты и жить в общежитиях при них. Отличникам полностью оплатят такие поездки. Соответствующие договоренности уже достигнуты с ректорами нескольких вузов. Пока программа работает в пилотном режиме, но со временем ее география будет расширена.

В Минобрнауки уточнили, что вузы, которые примут студентов-туристов, получат дополнительные средства на развитие инфраструктуры.

Глава государства также предложил открыть программу туристического кешбэка для студентов и школьников. Она будет работать круглый год и даст молодежи новые возможности для путешествий по России.

Тимофей Баженов отметил, что польза программы состоит в том, что она поможет расширить кругозор и завести новые связи между университетами на уровне самих учащихся, без привлечения ректоров и преподавателей. Эти связи будут построены на чистой дружбе, без деловых договоренностей.

Ранее тележурналист выступил за выдачу студентам образовательных кредитов под 0 процентов на пять лет, а также за бесплатное дистанционное образование в вузах.

В 2020 году, по данным Минобрнауки, в российских вузах училось 4 049 333 студента, в том числе 722 489 — в Москве. Из общего числа 92 процента занимаются очно.