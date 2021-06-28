Праздник «Макушка лета» пройдет в Биологическом музее

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Биологический музей имени Тимирязева приглашает взрослых и детей 11 июля на праздник «Макушка лета».

Мероприятие посвящено дню Ивана Купалы. Здесь можно узнать, какие травы вплетали в купальский венок, как понять язык птиц и зверей и стоит ли искать в лесу цветок папоротника.

Кроме того, 11 июля в музее отметят еще несколько праздников: День шоколада, День художника по свету, День рыбака и Всероссийский день почты.

Участники праздничной программы разберутся, из чего делают шоколад, устроят соревнование по ловле рыбы, посмотрят старинные открытки из коллекции музея.

В программе также загадки, мастер-классы, викторины, встречи с интересными людьми.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», 15 июля Дом Гоголя приглашает москвичей и гостей столицы на литературную прогулку по Никитскому бульвару, который связан со многими литераторами и деятелями культуры. Участники экскурсии узнают о литературных адресах, связанных с именами Пушкина, Грибоедова, Гончарова, Блока, Есенина, Демьяна Бедного, Булгакова, услышат стихи и отрывки из прозы литераторов.