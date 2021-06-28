Сильный дождь с грозой обрушился на Москву

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На территории столицы начался сильный ливень.

Дождь обрушился на центр Москвы примерно в 12:30. Кроме того, тучи начали собираться в северной и восточной частях города. В городе слышны раскаты грома и видна молния.

Кроме того, дождь наблюдается и на северо-востоке Подмосковья.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в городе ожидается «суперливень». По оценке синоптика, он принесет до 70 процентов месячной нормы осадков. Москва оказалась в центре волнового и активного циклона. Наиболее сильный дождь прогнозируется в вечернее время.

При этом в городе также ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, а местами даже до 21–26 метров в секунду. В некоторых районах города пройдет град диаметром до шести сантиметров.

Также метеоролог объявил «боевую тревогу», предупредив об опасности подтоплений в связи с неблагоприятными погодными условиями.