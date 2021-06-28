«Победа над раком и падение США»: что предсказала Ванга на 2021 год

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Ванга сделала большое количество предсказаний при жизни и до своей смерти в 1996 году успела оставить пророчества на десятилетия вперед, в том числе и на 2021 год.

Так, Ванга предвидела демографический кризис в России в первом полугодии 2021 года. За прошлый год от коронавируса умерло свыше 1,5 миллиона человек по всему миру. Информация следует из статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, в 78 субъектах России упала рождаемость, а в 62 регионах выросла смертность.

Ванга также не обделила вниманием бывшего президента США Дональда Трампа. Специалисты расшифровали послания провидицы и пришли к выводам, что, по ее мнению, Трамп должен был стать последним президентом в истории Америки. После его срока в стране с большой вероятностью могла начаться гражданская война.

Ванга также много рассказывала о Старом Свете, который олицетворяет собой Европу. По словам экспертов, экстрасенс предсказала военное вторжение мусульман в некоторые европейские страны. Так, после гражданской войны в Сирии, которая произошла в 2011 году, в Европе остро встал вопрос с беженцами и мигрантами. Специалисты напоминают, что в октябре 2020 года во Франции и Австрии также произошли террористические атаки.

Великая предсказательница оставляла многочисленные послания в адрес США. По ее мнению, держава может уйти с мировой арены, а ее место займет «сильный дракон». Эксперты сходятся во мнении, что так метафорично Ванга зашифровала Китай.

Самое позитивное предсказание Ванги связано с победой человечества в борьбе с раком. Провидица предрекла мировому сообществу успех в создании инновационных разработок в области медицины. В лабораториях регулярно тестируются новые препараты от раковых опухолей. Возможно, в скором времени предсказания Ванги сбудутся окончательно и рак перестанет быть неизлечимой болезнью.