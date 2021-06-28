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Выставка художницы Татьяны Бруни откроется в галерее «Варшавка»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка художницы Татьяны Бруни откроется в галерее «Варшавка»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Галерея-мастерская «Варшавка» объединения «Выставочные залы Москвы» приглашает посетителей на выставку художницы Татьяны Бруни «Воспоминания».

Картины, написанные маслом и акварелью, помогут гостям экспозиции погрузиться в воспоминания о детстве, задуматься о малой родине и позволят взглянуть на привычные пейзажи.

На выставке представлены архитектурные и природные пейзажи, натюрморты, портреты. Сюжеты картин — это визуальные отражения воспоминаний.

На полотнах запечатлена динамика момента как эпицентра Вселенной. Счастливое мгновение больше не повторится, но воспоминания о нем останутся в душе.

Выставка открыта с 1 июля до 30 августа, сообщается на сайте галереи.

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