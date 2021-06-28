Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ливня

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Столичные коммунальщики работают в режиме повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Сильный дождь и гроза ожидаются на территории столицы до конца суток. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур находятся на круглосуточном дежурстве. Кроме того, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» — они прочищают водосточные колодцы от скоплений воды.

Объекты жизнеобеспечения столицы взяты под особый контроль, электросетевые организации привели в готовность все возможные источники аварийного питания, отметили в ведомстве.

Из-за ливня московских водителей попросили не парковать машины вблизи деревьев и хрупких конструкций, а также не совершать опасных маневров.

При этом в городе также ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, а местами даже до 21–26 метров в секунду. В некоторых районах города пройдет град диаметром до шести сантиметров.