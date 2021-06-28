«Прекрасные формы»: Брухунова похвасталась фигурой в купальнике на пляже

Фото: instagram/bruhunova

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фотографию в купальнике на пляже, удивив поклонников своей честностью.

— Спонсор форм, изгибов и округлостей — шоколадки! — подписала она публикацию. Она также сопроводила ее хештегом #неДайБогПохудеть.

Судя по геолокации, Брухунова в момент снимка находилась на Мальдивах. На ней надет черный купальник с вырезом на спине, а вокруг — океан, пальмы и песок.

Подписчики оценили, что знаменитость не стала ретушировать или еще как-либо редактировать снимок.

«Но только не худеть. Испортить фигуру себе не позволяйте»; «Шикарная, естественная женская фигура»; «Ну почему со мной шоколадки такую красоту не делают!?»; «Прекрасные формы, сама женственность»; «Приятно видеть красивую женскую фигуру. Как-то все эти фитнес-модели поднадоели уже», — написали фолловеры.

Были и те, кто не оценил наряд блогерши — «Купальник совершенно нелепый для взрослой женщины».