Минздрав Германии отказался считать вакцинированными привившихся «Спутником V»
Германия пока не планирует признавать вакцинированными от коронавируса людей, которые привились российским препаратом «Спутник V», так как он еще не допущен для использования в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения ФРГ в понедельник, 28 июня.
— В принципе, ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются, — приводит слова представителя РИА Новости.
«Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек. Вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).
Ранее стало известно, что после положительных результатов клинических исследований Минздрав РФ разрешил беременным прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V». Кроме того, в России в клинических испытаниях вакцины «Спутник V» будут принимать участие почти 350 детей и подростков от 12 до 17 лет. Регистрация вакцины для детей и подростков планируется на вторую половину сентября.