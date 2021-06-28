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Минздрав Германии отказался считать вакцинированными привившихся «Спутником V»

Иван Юминов

Общество
Минздрав Германии отказался считать вакцинированными привившихся «Спутником V»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Германия пока не планирует признавать вакцинированными от коронавируса людей, которые привились российским препаратом «Спутник V», так как он еще не допущен для использования в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения ФРГ в понедельник, 28 июня.

— В принципе, ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются, — приводит слова представителя РИА Новости.

«Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек. Вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).

Ранее стало известно, что после положительных результатов клинических исследований Минздрав РФ разрешил беременным прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V». Кроме того, в России в клинических испытаниях вакцины «Спутник V» будут принимать участие почти 350 детей и подростков от 12 до 17 лет. Регистрация вакцины для детей и подростков планируется на вторую половину сентября.

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