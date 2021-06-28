Мощный взрыв прогремел около станции метро в центре Лондона

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Примерно 70 пожарных борются с крупным пожаром в центре Лондона около станции метро Elephant and Castle, где прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в пожарной службе города в понедельник, 28 июня.

— Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала, — рассказали в службе.

Всего на место происшествия отправили около десяти пожарных машин. Местным жителям порекомендовали закрыть двери и окна. Поездам временно закрыли проезд через данный участок, отмечается в Twitter городских пожарных.

Инцидент не является террористическим актом, сообщает полиция лондонского боро Саутуарк в Twitter.