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Центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины — «ЭпиВакКорона-Н»

Иван Юминов

Общество
Центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины — «ЭпиВакКорона-Н»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Эта информация следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава России в понедельник, 28 июня.

— Дата регистрации входящего номера — 28.06.2021... Торговое наименование — «ЭпиВакКорона-Н», — говорится в реестре.

Вакцина на основе пептидных антигенов будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения. Клинические исследования препарата должны были начаться 8 апреля 2021 года, а закончиться — 30 сентября. В них приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет, отмечает РИА Новости.

Ранее в центре «Вектор» сообщали, что «ЭпиВакКорону» можно без ограничения использовать для ревакцинации.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах России. Регистрацию прошли препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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