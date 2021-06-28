Московский суд оставил без изменений приговор студенту из США за нападение на полицейских в Москве

Фото: пресс-служба суда

Головинский районный суд Москвы оставил без изменений приговор в отношении гражданина США, студента Тревора Рида. Об этом в понедельник, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда.

Ранее Головинский суд признал Тревора Рида виновным в нападении на полицейских — его приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, а также штрафу размером 300 тысяч рублей в пользу двух потерпевших. Студента обвиняли по статье «Применение в отношении представителя власти опасного для жизни и здоровья насилия».

Видео: пресс-служба суда

По версии следствия, в августе 2019 года гостивший в Москве студент напал на полицейских, которые приехали после звонка, поступившего от жильцов дома на Ленинградском шоссе. Заявители уверяли, что Рид устроил ссору с несколькими женщинами. После этого мужчину задержали. Уже в машине полиции он напал на водителя и его напарника, из-за этого экипаж едва не попал в ДТП, говорится в материалах.

Семья студента утверждала, что эти обвинения ложные, и просила власти США защитить своего гражданина.

Летом 2020 года суд признал его виновным. Студент не согласился с приговором и попытался обжаловать его. Тревор Рид утверждает, что не помнит, как он напал на полицейских, по причине алкогольного опьянения, он заявлял, что перед этим выпил около литра водки.