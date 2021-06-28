Буцкая предложила определить название для Перовского сквера прозрачным голосованием

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Лидер общественной организации «Совет матерей», эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая встретилась с жителями Новогиреевского района, которые выступают за переименование Перовского сквера, но не могут договориться о новом названии. Она предложила решить проблему через голосование на портале «Активный гражданин».

— Власти должны учитывать мнение большинства и не принимать скоропалительных решений в пользу только одной группы. Для этого нужно использовать все механизмы диалога, в том числе вынести проблему на голосование. В Москве есть прекрасная площадка, которая специально создана для жителей столицы, чтобы они могли голосовать по важным вопросам общегородского и местного характера. Это портал «Активный гражданин», — сказала Татьяна Буцкая.

Местные жители просят переименовать Перовский сквер, чтобы не было путаницы. Недалеко от него расположен Перовский парк. Это приносит людям массу неудобств. Бывает, что они даже не могут договориться о встрече либо ждут друг друга в разных парковых зонах. Во время предыдущей встречи Татьяны Буцкой с жителями, в мае этого года, они попросили помочь с присвоением их скверу другого названия.

— Люди предложили три варианта названий: Владимирский сквер — по наименованию расположенного поблизости храма святого равноапостольного князя Владимира, Новогиреевский сквер — по названию района и Химзаводской сквер, поскольку до недавнего времени рядом находился Кусковский химический завод, на котором работали многие местные жители, а в самом сквере установлен памятник рабочим предприятия, погибшим в годы ВОВ, — рассказала Татьяна Буцкая.

С середины мая волонтеры «Совета матерей» проводили опрос, предлагая жителям выбрать одно из трех названий. Собрали более 600 анкет, но ни одно наименование не стало фаворитом: разница между ними оказалась минимальной.