Угонщика машины ДПС в центре Москвы отправили под арест

Фото: moscow-live

Россия, Московская область, Минское шоссе Карта всех событий

Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Калуги Олега Радченко на два месяца. Об этом в понедельник, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По информации ведомства, мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло после того, как он сел в служебную машину ДПС марки Skoda и уехал.

Видео: Telegram.com / Московские суды

Напомним, в воскресенье, 27 июня пьяный мужчина угнал автомобиль первого спецбатальона ДПС.

Угонщиком оказался житель Калуги Радченко Олег 1985 года рождения. По данным СМИ, инцидент произошел на улице Воздвиженке. Выпивший мужчина воспользовался моментом, когда инспектор ДПС вышел из машины, чтобы переключить светофор. В этот момент уроженец Калуги сел в служебное авто и уехал.

Видео: Telegram-канал Baza

Догнали Олега уже на Минском шоссе. По данным пресс-службы МВД, мужчина на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.