В России подорожал борщ

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Стоимость борща в России выросла из-за подорожания отечественных овощей. Оптовые цены на капусту выросли на несколько рублей по сравнению с прошлым годом, а вот на морковь — в два с лишним раза. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

— Сегодня наблюдается краткосрочное сезонное удорожание некоторых овощей, включая борщовый набор. Ввиду затяжной зимы и позднего сева отечественной продукции не хватило до нового урожая. Кроме того, первая парниковая продукция всегда дороже в первые недели и падает в цене до годовых минимумов с началом массовой уборки овощей в аграрных хозяйствах, — сказал собеседник издания.

Например, в оптовом сегменте из-за низкого предложения и высокого спроса растут цены на раннюю капусту. К началу этой недели она предлагается к продаже по 15–20 рублей за килограмм. Это для оптовых закупок. А в прошлом году ее стоимость была на уровне 12 рублей за килограмм.

— Повышательный тренд ввиду малообъемных поставок и высокого спроса наблюдается и на рынке моркови. Цены на нее в опте озвучиваются на уровне 75–83 рублей за килограмм, годом ранее — 25–28 рублей за килограмм, — подчеркнул Леонов.

По его словам, рост цен на овощи — явление краткосрочное. Ситуация изменится с поступлением на рынок более массовых партий нового урожая уже в июле.