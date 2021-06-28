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Новые правила работы такси начнут действовать в Москве с 1 августа

Михаил Алимов

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Новые правила работы такси начнут действовать в Москве с 1 августа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 1 августа в Москве и Подмосковье заработает комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Система с 1 августа будет работать и в Москве, и в Московской области, — говорится в сообщении.

Водители такси будут регистрироваться в системе, иметь свой личный рейтинг, который будет влиять на принятие их в компанию работодателем. К тому же существует возможность распечатать путевой лист. Перед поездками транспортные средства и водители теперь обязаны проходить технические и медицинские осмотры. Поиск организации, имеющей лицензию для совершения данных действий, возложен на таксопарк. Если у водителя имеется документ с указанной необходимой квалификацией, он может сам заниматься техобслуживанием автомобиля.

При этом пассажиры не будут иметь доступ к личной информации о водителях. В личном кабинете водителя в КИС будут храниться данные об учтенном времени в системе, о выполненных заказах, смене статуса, причинах изменения рейтинга водителя и причинах отказа от заказов.

Согласно решению Антитеррористической комиссии города Москвы за 2020 год, организации и предприниматели, осуществляющие таксомоторную деятельность, а также диспетчерские службы заказа легковых такси (агрегаторы) обязаны передавать данные о водителях легковых такси в региональную навигационную информационную систему города. Для решения этого вопроса была придумана и реализована КИС «АРТ».

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