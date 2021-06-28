Прохожий избил москвича после того, как тот сделал ему замечание

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Россия, Московская область, Химки Карта всех событий

Прохожий избил москвича в Химках. Об этом в понедельник, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в Химках. Оба участника драки были пьяны.

По словам пострадавшего, он сделал замечание мужчине. После этого между ними завязалась ссора. В итоге оппонент бросился на москвича с кулаками.

Потерпевшему потребовалась помощь медиков. Его доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом носа, множественными ушибами.

Мужчина обратился в органы. По факту нападения проводится проверка.