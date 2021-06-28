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Путин подписал закон об аресте до 15 суток за нарушения в сфере оборота оружия

Иван Юминов

Общество
Путин подписал закон об аресте до 15 суток за нарушения в сфере оборота оружия
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам будет грозить штраф до 10 тысяч рублей или арест до 15 суток за административные нарушения в сфере оборота оружия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 28 июня.

Статья 20.10 КоАП получила название «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию». Гражданам грозит штраф до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия или арест от 5 до 15 суток.

Должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до трех лет с возможной конфискацией оружия. Юридическим лицам — штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 60 дней с возможной конфискацией оружия.

Лица, добровольно сдавшие оружие, его основные части или патроны, освобождаются от административной ответственности. Нарушение требований о наличии оружия на публичных мероприятиях будет наказываться штрафом до пяти тысяч рублей и конфискацией оружия либо лишением права на его приобретение, хранение и ношение на срок до трех лет, указывается в документе.

Законом добавляется норма о том, что игнорирование предписаний сотрудников Росгвардии, ведущих контроль в сфере оборота оружия, может повлечь административный штраф с возможной конфискацией оружия или лишением права на его приобретение, хранение и ношение.

Наконец, законом устанавливается запрет распространять в СМИ информацию о террористических организациях без указания о том, что они ликвидированы или запрещены в России, следует из документа на портале.

Вопросы оборота оружия в России начали вновь обсуждаться после стрельбы в казанской гимназии в начале мая, когда погибли семеро детей и две учительницы. После инцидента Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить возраст, начиная с которого можно владеть оружием, до 21 года.

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