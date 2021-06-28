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Три легковых автомобиля столкнулись на МКАД

Михаил Алимов

Происшествия
Три легковых автомобиля столкнулись на МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточная хордаКарта всех событий

После ДТП с участием трех легковых автомобилей на внешней стороне МКАД затруднено движение. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Три легковых автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе съезда на трассу М11. Заняты средний и левый ряды. Движение затруднено на три километра, — говорится в сообщении.

Ведомство просит по возможности придерживаться путей объезда.

Движение восстановлено, позже уточнили в Дептрансе.

Ранее «ВМ» писала о смертельном ДТП на МКАД, в котором погибли женщина с ребенком.

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