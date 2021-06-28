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Мужчина попытался изнасиловать девушку в машине каршеринга на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина попытался изнасиловать девушку в машине каршеринга на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Фестивальная улицаКарта всех событий

Мужчина попытался изнасиловать 21-летнюю девушку в каршеринговом автомобиле на севере столицы, однако ей удалось сбежать. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 28 июня.

Инцидент произошел на улице Фестивальной. Уроженец Кыргызстана, находясь внутри машины, накинулся на пострадавшую и попытался снять с нее одежду.

Ей удалось вырваться, после чего молодой человек также убежал. Вечером того же дня он пришел в отделении полиции, сознался в содеянном и признал вину, уточнил источник «ВМ».

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