Мужчина попытался изнасиловать девушку в машине каршеринга на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Фестивальная улица Карта всех событий

Мужчина попытался изнасиловать 21-летнюю девушку в каршеринговом автомобиле на севере столицы, однако ей удалось сбежать. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 28 июня.

Инцидент произошел на улице Фестивальной. Уроженец Кыргызстана, находясь внутри машины, накинулся на пострадавшую и попытался снять с нее одежду.

Ей удалось вырваться, после чего молодой человек также убежал. Вечером того же дня он пришел в отделении полиции, сознался в содеянном и признал вину, уточнил источник «ВМ».