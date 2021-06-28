Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на Варшавском шоссе

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На Варшавском шоссе в районе деревни Лукошкино произошло смертельное ДТП, в результате оказались перекрыты две полосы движения. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 28 июня, сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погиб водитель легковушки, перекрыты две полосы, движение затруднено.

Ранее «ВМ» писала о том, что две полосы движения перекрыты на МКАД из-за столкновения грузовика и легковушки.